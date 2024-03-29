Евросоюз планирует ускорить предоставление финансовой помощи Египту

Евросоюз намерен ускорить выделение части средств на помощь Египту, используя процедуру срочного финансирования в обход парламентского надзора и других предохранителей.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о планах срочной макрофинансовой помощи на сумму до 1 млрд евро для Египта, отметив в письме к президенту Европарламента Роберте Метсоле, с которым ознакомилось AP, о "стремительном ухудшении экономической и финансовой ситуации" в стране.

Фон дер Ляйен ссылается на "очень большое влияние на экономику полномасштабной захватнической войны РФ против Украины, войн в Газе и Судане, а также атак хуситов в Красном море" и заявила, что "крайне важно убедиться, что первый значительный вклад" Египет получит до конца 2024 года.

Для этого Еврокомиссия применяет редко используемую часть договоров ЕС – статью 213, которая предусматривает, что 27 стран-членов должны одобрить выделение средств, но не Европарламент.

Еврокомиссия не использовала этот механизм даже во время пандемии COVID-19 и для удержания на плаву экономики Украины, хотя Киев воспользовался им 10 лет назад, когда РФ незаконно аннексировала Крым и повысила цены на природный газ.

Недавно Европейский Союз и Египет подписали финансовый пакет на сумму 7,4 млрд евро, направленный на поддержку североафриканской страны-должника, увеличение продаж энергоносителей в Европу и прекращение нелегальных потоков мигрантов.

Соглашение предусматривает выделение 5 миллиардов евро кредитов в течение четырех лет, 1,8 миллиарда евро инвестиций и сотни миллионов на двусторонние проекты, в том числе в сфере миграции.

Это соглашение является продолжением нескольких противоречивых соглашений, которые ЕС заключил с Ливией, Тунисом и Мавританией, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов через Средиземное море.

Напомним, в прошлом году в Европейском Союзе достигли договоренности относительно ключевых элементов в пяти проектах законов, которые изменят законодательную рамку ЕС по миграции и убежища.