В немецкой оппозиции призывают расследовать утечку разговора офицеров ВВС об Украине

В Германии оппозиционный политик призвал к парламентскому расследованию в связи с перехватом Россией и обнародованием разговора между высокопоставленными офицерами Бундесвера об Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Эти сообщения смущают по двум разным причинам. Во-первых, потому что россияне, очевидно, подслушивали чувствительные дискуссии по вопросам безопасности, а также потому, что канцлер, возможно, объяснил свой отказ отправить ракеты Taurus ложным утверждением", – сказал депутат от ХСС Александер Добриндт.

Добриндт заявил, что эти вопросы требуют расследования.

"Канцлер должен объяснить в Бундестаге. Учитывая этот набор фактов, нельзя исключать парламентского расследования", – добавил политик.

Эксперт по оборонной политике Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер заявил, что считает, что Россия намеренно обнародовала перехваченное сообщение в этот момент, пытаясь "подорвать поставки Германией Taurus".

Он сказал общественному вещателю ZDF, что это свидетельствует о том, насколько "глубоко" российские шпионские службы уже расследовали немецкие коммуникации по этому вопросу.

Специальная уполномоченная Бундестага по вопросам обороны Ева Хёгль от СДПГ призвала улучшить подготовку высшего военного руководства по вопросам безопасной коммуникации.

"Во-первых, все ответственные лица на всех уровнях Бундесвера должны немедленно пройти всестороннюю подготовку по вопросам безопасной связи. Во-вторых, должна быть обеспечена стабильная возможность безопасной и секретной передачи информации и связи", – отметила она.

Депутат также высказался за быстрое и более активное привлечение к контрразведывательной работе, в частности, Службы военной контрразведки.

Как сообщалось, Министерство обороны Германии инициировало проверку на предмет того, были ли перехвачены разговоры представителей военно-воздушных сил – которые, по утверждению роспропаганды, обсуждали подрыв Крымского моста ракетами Taurus.

Вскоре в Минобороны подтвердили факт перехвата разговора.

Интернет-конференция высокопоставленных офицеров ВВС, которую, вероятно, подслушали россияне 19 февраля, касалась подготовки 30-минутного брифинга для министра обороны Бориса Писториуса о возможности проведения миссии Taurus в Украине. Офицеры открыто говорят, среди прочего, о том, что американские и британские военнослужащие действуют на территории Украины, и обсуждают возможности подготовки украинского персонала в Германии для миссии Taurus.

В связи со скандалом ряд немецких политиков призвали прояснить ситуацию с возможной прослушкой и шпионажем в рядах Бундесвера.