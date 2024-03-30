Немецкий министр: Все уставшие поддерживать Украину должны подумать о последствиях для Европы

Министр финансов Германии Кристиан Линднер предостерегает от ослабления поддержки Украины в ее оборонительной борьбе против российской агрессии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает n-tv.

"Наш мир и наша свобода под угрозой. Путина беспокоит не только Украина, он хочет изменить порядок мира и свободы в Европе", – заявил Линднер.

"Он хочет власти над нами, чтобы контролировать наш образ жизни и наше процветание. Тот, кто устанет поддерживать Украину, потому что это слишком трудно или слишком дорого, должен подумать о последствиях. Опасность войны станет ближе к нам", – сказал министр.

Линднер выступает против рассуждений о замораживании войны, как это предлагает лидер парламентской фракции СДПГ Рольф Мютцених.

"Россия совершила военные преступления. Для Украины речь идет о существовании как государства. А для людей часто речь идет о выживании. Такую ситуацию нельзя заморозить", – сказал он.

Ранее заявления Мютцениха во время дебатов в Бундестаге вызвали обсуждение среди немецких политиков. "Не пришло ли время, чтобы мы не только поговорили о том, как вести войну, но и подумали о том, как мы можем заморозить войну и закончить ее позже?" – спросил Мютцених.

Политики из рядов коалиции – "свободные демократы" и "Зеленые" – резко критиковали его слова. Но сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль выступил в защиту Мютцениха. Он сказал, что ни Мютцених, ни канцлер Олаф Шольц, ни СДПГ как партия не выступают за заморозку войны, которую против Украины ведет РФ.

Министр обороны Германии Борис Писториус дистанцировался от заявлений Мютцениха о замораживании войны в Украине.