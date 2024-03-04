СМИ: Еврокомиссия предложит присоединить Украину к схеме поддержки оборонной промышленности ЕС

Европейская комиссия предложит сделать Украину полноправным членом схемы поддержки оборонной промышленности ЕС, что поможет использовать опыт Киева и приблизит его к членству в ЕС.

Об этом говорится в проекте предложения Европейской комиссии, с которым ознакомился Euractiv, пишет "Европейская правда".

Одной из трех целей предложения к Европейской программе оборонных инвестиций (EDIP) является шаг, который "будет способствовать восстановлению, реконструкции и модернизации украинской оборонной технологической и промышленной базы и прогрессивной интеграции в Европу, тем самым способствуя взаимной стабильности, безопасности, миру, процветанию и устойчивости".

Для этого Украине должно быть разрешено стать полноправным членом любого консорциума для совместных закупок военной техники с другими странами-членами ЕС, иметь доступ к фондам ЕС и освобождение от уплаты НДС в случае совместного владения, говорится в проекте текста.

Регламент EDIP будет представлен Европейской комиссией во вторник, 5 марта, вместе с общей политической оборонной стратегией ЕС.

Таким образом, Украине будет отведено особое место в программе, которая призвана поддержать совместные европейские закупки оружия и укрепить военно-промышленный комплекс Евросоюза, пользующийся средствами ЕС.

Предыдущие оборонно-промышленные программы, принятые в ЕС, никогда не рассматривали ни одну третью страну как полноправного участника схем, кроме Норвегии.

Присоединение Украины к EDIP стало бы важным шагом в формировании военно-промышленного комплекса Европы, учитывая опыт Киева в использовании оборонной техники в течение двух лет и процесс вступления в Европейский Союз.

Поскольку Украина нуждается в большом количестве оборонной продукции, особенно боеприпасов и беспилотников, Киев работает с компаниями стран-членов ЕС над созданием совместных предприятий, прямыми закупками в промышленности ЕС и развитием крупных производственных мощностей по производству беспилотников. Два года войны также дали украинской армии опыт в испытании и использовании современного оружия.

Согласно проекту регламента, "содействие восстановлению, реконструкции и модернизации украинской оборонной технологической и промышленной базы" является способом "поддержки обороноспособности Союза и его государств-членов".

За пределами ЕС промышленность Евросоюза сталкивается с проблемами ускорения производства в ожидании контрактов после десятилетий недостаточного инвестирования после холодной войны.

"Столкнувшись с конфликтом высокой интенсивности, украинская оборонная и технологическая, промышленная база была вынуждена перейти на модель военной экономики", – говорится в проекте оборонной стратегии, и поэтому "станет одним из лучших двигателей экономического восстановления страны по окончании войны и испытательным полигоном оборонной промышленной готовности".

Сотрудничество украинской промышленности с европейской является ключевым аспектом "обязательств по безопасности", которые дипломатическая служба ЕС обсуждала с Украиной.

"Украина является и будет все более важным партнером ЕС в оборонно-промышленном секторе, особенно учитывая процесс ее полного вступления", – говорится в неопубликованном тексте оборонной стратегии.

Проект документа также предусматривает отдельный бюджет для украинского оборонно-промышленного комплекса.

В документе не указан общий финансовый пакет, хотя, по словам представителя Еврокомиссии, он должен составлять не менее 1,5 млрд евро.

Однако, как указано в проекте, Украина должна будет придерживаться нескольких правил, согласно плану. В нем перечислены "предварительные условия" в отношении верховенства права, которые напоминают те, которые она должна соблюдать на пути к вступлению в ЕС.

Украина должна "продолжать поддерживать и уважать эффективные демократические механизмы, включая многопартийную парламентскую систему и верховенство права, а также гарантировать соблюдение прав человека, в том числе прав лиц, принадлежащих к меньшинствам, тем самым способствуя взаимной стабильности, безопасности, миру и процветанию".

Европейская комиссия также рассмотрит возможность оценки "контекста безопасности" для оценки своей дальнейшей поддержки.

Интеграция украинской промышленности в оборонную программу ЕС, вероятно, вызовет вопросы со стороны скептиков расширения, которые могут выступить против предоставления стране-кандидату на вступление в ЕС еще одного преимущества на едином рынке, а также выгоды от субсидирования чувствительных национальных отраслей, когда процесс обретению ею членства и война будут длительными.

Ранее сообщалось, что Евросоюз привлек Украину к работе над будущей промышленной стратегией для оборонно-промышленного комплекса стран ЕС.