Новый президент Венгрии официально вступил в должность

Новый президент Венгрии Томаш Шуйок во вторник, 5 марта, официально вступил в должность.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Index.

На прошлой неделе венгерский парламент 134 голосами проголосовал за назначение Шуйока президентом.

После избрания Шуйок принял присягу и, согласно конституции, вступил в должность на восьмой день после объявления результатов выборов в случае досрочного прекращения полномочий бывшего президента.

Это означает, что Шуйок официально стал президентом Венгрии в полночь 5 марта.

Он был единственным кандидатом на должность, предложенным партией "Фидес" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Предшественница Шуйока, Каталин Новак, подала в отставку ранее в феврале на фоне скандала: стало известно, что она помиловала мужчину, который покрывал насилие над детьми в одном из детдомов.

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