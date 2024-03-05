Сийярто озвучил причину, почему встреча Зеленского с Орбаном невозможна

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал, почему в Будапеште пока считают невозможной встречу премьер-министра Виктора Орбана с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом венгерский министр сказал во время пресс-конференции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на MTI.

Сийярто утверждает, что украинское правительство не предоставило никаких предложений, которые бы содержали прогресс по полному восстановлению прав венгерского меньшинства на Закарпатье, которые оно имело до 2015 года.

"К сожалению, должны констатировать, что документ-ответ, присланный нам украинскими коллегами, не содержит никаких сдвигов в этой сфере", – отметил он.

Сийярто добавил, что официальный ответ будет направлен Киеву в среду.

"Пока в Украине не будет принято необходимое законодательство для восстановления прав венгерской национальной общины, условия для встречи на высоком уровне просто не могут быть созданы", – добавил венгерский министр.

Накануне Сийярто сказал российским пропагандистам, что встреча венгерского премьера Виктора Орбана и президента Украины Владимира Зеленского в ближайшее время не состоится, поскольку предпосылки для нее еще не готовы.

В конце января Сийярто заявлял, что до встречи Зеленского и Орбана остался "долгий путь", и что она состоится после выполнения Киевом условий Будапешта.

Венгерский министр отметил: если Украина выполнит условия Венгрии, это создаст "чистый лист" в двусторонних отношениях и позволит провести встречу на высшем уровне.