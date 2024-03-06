WSJ: Никки Хейли объявит о выходе из президентской гонки

Экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли планирует объявить о выходе из борьбы за президентскую номинацию от Республиканской партии.

Об этом стало известно The Wall Street Journal, сообщает "Европейская правда".

Ожидается, что Хейли выступит с соответствующим заявлением в среду, 6 марта.

Она приняла это решение на следующий день после "супервторника", когда она выиграла только в Вермонте из 15 штатов, где проходили праймериз от Республиканской партии.

Ожидается, что она подчеркнет, что продолжит отстаивать свою консервативную внутреннюю и внешнюю политику и предостережет от некоторых опасностей, таких как изоляционизм и отсутствие финансовой дисциплины, которые, по ее мнению, исходят из Вашингтона.

В начале кампании Хейли пообещала поддержать кандидата от Республиканской партии, но впоследствии отказалась подтвердить это обязательство, когда ее спросили о ее сопернике Дональде Трампе.

"Что я вам скажу, так это то, что у меня есть серьезные опасения относительно Дональда Трампа. У меня есть еще более серьезные опасения относительно Джо Байдена", – сказала она в одном из интервью в феврале.

Ранее Никки Хейли выиграла только одно предварительное голосование – в Вашингтоне, округ Колумбия.

Перед этим Хейли пообещала остаться в гонке на получение номинации от Республиканской партии на выборах 2024 года по крайней мере до праймериз в "супервторник" 5 марта.

Также она заявляла, что не заинтересована стать вице-президентом в команде Трампа, если тот выиграет номинацию от Республиканской партии.