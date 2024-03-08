Президент США Джо Байден призвал принять финансовый пакет поддержки Украины во время своего ежегодного обращения "О состоянии дел в государстве" в Конгрессе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"(Президент РФ Владимир) Путин вторгся в Украину, и он там не остановится. Украина может остановить Путина, если мы будем вместе с ней и предоставим оружие и средства для ее защиты. Это все, о чем просит Киев. Они не просят американских солдат. На самом деле, в войне в Украине нет солдат США, и я решительно настроен, чтобы так и осталось", – отметил Байден.

По его словам, сейчас помощь блокируется теми, кто хочет отойти от мирового лидерства Соединенных Штатов. Апеллируя к Конгрессу, он подчеркнул, что США должны противостоять Путину.

"Пришлите мне двухпартийный законопроект о национальной безопасности. История наблюдает за нами. Если Соединенные Штаты отойдут, это поставит под угрозу Украину. Европа будет под угрозой. Свободный мир будет под угрозой", – подчеркнул Байден.

"Мое послание президенту Путину: Мы не уйдем. Мы не покоримся. Я не покорюсь", – добавил президент США.

Ранее сообщалось, что в Конгрессе США уже на этой неделе может начаться сбор подписей за то, чтобы поставить законопроект о помощи Украине и другим партнерам на голосование в Палате представителей в обход спикера Майка Джонсона.

Перед этим СМИ сообщили, что администрация Байдена изучает возможность выделить около 200 миллионов долларов из финансирования армии Соединенных Штатов для оказания поддержки Украине.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон после встречи с другими лидерами Конгресса и президентом Джо Байденом в Белом доме 27 февраля заявил, что продолжает считать приоритетом решение вопроса защиты границы.