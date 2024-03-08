Министр обороны Германии говорит, что дискуссии об отправке войск в Украину нужно прекратить

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что следует прекратить дискуссии о возможности отправки иностранных войск в Украину.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал на пресс-конференции в Хельсинки, сообщает Tagesschau.

"Никто на самом деле не хочет вводить войска в Украину, сейчас идет дискуссия об этом, поэтому мы должны прекратить ее на этом этапе", – отметил Писториус.

Его финский коллега Антти Хяккянен заявил, что сейчас "никто не поддерживает идею отправки войск" в Украину.

"Но все поддерживают большую помощь в виде оружия, боеприпасов и денег, и это то, на чем мы должны сосредоточиться сейчас", – добавил Хяккянен.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон на прошлой неделе заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

В то же время заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.

Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.

Подробнее об этом – в статье: Урок лидерства от Франции: как Макрон продвигает идею отправить войска в Украину.