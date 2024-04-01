Спикер Джонсон поговорит с трамписткой Грин, инициировавшей его отставку

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что планирует встретиться с конгрессвумен и трамписткой Марджори Тейлор Грин, которая инициировала его отставку.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Hill.

В интервью телеканалу Fox News Джонсон заявил, что они с Грин собираются поговорить в начале этой недели после того, как они обменялись текстовыми сообщениями в воскресенье.

"Марджори Тейлор Грин подала ходатайство (об отставке), которое не голосуют автоматически. Оно просто есть. И она разочарована", – отметил Джонсон, имея в виду, что конгрессвумен недовольна компромиссом с демократами, достигнутым для одобрения пакета по финансированию правительства.

По его словам, он согласен с Грин по некоторым вопросам, но отстаивал достижение договоренностей по законопроектам, которые в итоге позволили избежать приостановления работы правительства.

"Это не идеальные законопроекты, которые мы с вами и Марджори разработали бы, если бы имели возможность сделать это по-другому. Но с наименьшим преимуществом в истории США мы иногда получаем законы, которые нам не нравятся", – указал Джонсон.

Спикер указал, что разногласия внутри Республиканской партии работают в пользу демократов, ведь это затрудняет ему получение каких-либо рычагов влияния на них.

Ранее после одобрения бюджета в Палате представителей Марджори Тейлор Грин инициировала отставку спикера Джонсона, обвинив его в том, что он "слишком много отдал" президенту Джо Байдену и демократам во время переговоров о финансировании правительства. Неизвестно, удастся ли ей собрать достаточно голосов для своей инициативы.

По данным CNN, Джонсон работает над предоставлением финансовой поддержки Украине, понимая, что ему грозит отставка со стороны трампистского крыла его Республиканской партии.

Спикер Палаты представителей ожидает, что пакет помощи Украине будет включать "некоторые важные нововведения", среди которых – возможное выделение помощи в кредит.

Как известно, одобрение Конгрессом США более 60 миллиардов долларов помощи для Украины сейчас блокируют республиканцы в Палате представителей. Белый дом неоднократно предостерегал, что это существенно вредит военным усилиям Киева на поле боя.