Швейцария планирует выделить на восстановление Украины 5 млрд евро до 2036 года

Швейцария планирует усилить экономическое развитие и долгосрочную реконструкцию Украины в течение следующих двенадцати лет.

Такое решение принял Федеральный совет Швейцарии на своем заседании 10 апреля 2024 года, сообщает "Европейская правда".

До 2036 года на эти цели планируется выделить всего 5 миллиардов швейцарских франков (более 5 млрд евро). Как первый шаг, около 1,5 миллиарда швейцарских франков будет выделено из бюджета международного сотрудничества до 2028 года.

"Эта сумма четко демонстрирует солидарность Швейцарии с людьми, пострадавшими от войны в Украине, и будет способствовать укреплению стабильности на европейском континенте", – заявили в Федеральном совете Швейцарии.

Там напомнили, что Швейцария и Украина совместно начали широкомасштабный процесс политического восстановления на Конференции по вопросам восстановления Украины в Лугано в июле 2022 года. Присутствующие 59 делегаций государств и международных организаций согласовали "Луганские принципы", которые заложили краеугольные камни процесса политического восстановления.

На сегодня Швейцария потратила около 3 миллиардов швейцарских франков на эти и другие меры в поддержку людей, пострадавших от войны в Украине.

"Благодаря принятым и запланированным мерам на местах Швейцария вносит свой вклад в стабильность в Европе и уменьшение миграционных потоков, а также косвенно укрепляет безопасность, процветание и независимость Швейцарии", – заявляет Федеральный совет.

На период 2029-36 гг. Федеральный совет намерен также рассмотреть другие источники (кроме международного сотрудничества), из которых можно было бы получить оставшиеся 3,5 млрд швейцарских франков, которые планируют выделить на восстановление Украины

На своем сегодняшнем заседании Федеральный совет также поручил МИД и Минэкономики разработать совместную программу для Украины, которая будет включать соответствующие механизмы надзора. "Эта программа должна обеспечить целевую и эффективную поддержку и основываться на семи принципах Лугано: партнерство, фокус на реформах, прозрачность, подотчетность и верховенство права, демократическое участие, привлечение многих заинтересованных сторон, гендерное равенство и инклюзивность, а также постоянство", – пояснили в Федеральном совете.

На днях президент Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время Украина согласует со Швейцарией дату проведения первого инаугурационного Саммита мира.

Украина считает, что РФ не должна участвовать в инаугурационном Саммите мира в Швейцарии.

Агентство Bloomberg сообщило, что Саммит мира в Швейцарии может состояться 16-17 июня, хотя пока неясно, сколько лидеров будут присутствовать.