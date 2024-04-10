Министр обороны Литвы обсудил с Умеровым в Киеве дефицит боеприпасов

Министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас во время визита в Киев встретился с украинским визави Рустемом Умеровым, с которым обсудил проблемы поставок военной помощи и запланированное подписание украинско-литовского соглашения о безопасности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило 10 апреля литовское Минобороны.

Во время встречи Кащюнас и Умеров обсудили дефицит боеприпасов в Украине, а также необходимость содействия военной промышленности и присоединения к многосторонним инициативам по производству, закупке и увеличению производства вооружений и боеприпасов.

ФОТО: МИНОБОРОНЫ ЛИТВЫ

Руководители оборонных ведомств также обсудили усилия Литвы по производству беспилотников и антидронових средств и присоединение Литвы к коалиции по разработке беспилотников, которую возглавляют Латвия и Великобритания.

Среди других тем обсуждения были подготовка украинских военнослужащих и реабилитации раненых солдат, в частности в контексте решения Литвы помочь с созданием трех реабилитационных центров во Львове, Днепре и Житомире.

Напомним, Лауринас Кащюнас был назначен новым министром обороны Литвы 25 марта.

После первого визита на новой должности в Киев и встречи с президентом Владимиром Зеленским он заявил, что помощь Украине будет еще больше.