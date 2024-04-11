СМИ: европейские дипломаты в США готовятся к возможной победе Трампа на выборах

Европейские дипломаты в Вашингтоне якобы начали искать возможности для встреч с соратниками Дональда Трампа, чтобы подготовиться на случай его победы на следующих президентских выборах в США.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

По словам собеседников, дипломаты из стран Европы при каждом удобном случае – в клубах, гостиницах, посольствах, аналитических центрах – задают вопросы о политических намерениях Трампа и его возможных кадровых решениях в случае победы на выборах, чтобы дальше передавать эту информацию в свои столицы.

Запрос на это значительный, поскольку в Европе пытаются предвидеть действия Трампа и подготовить какие-то предохранители для НАТО и усилий по поддержке Украины, которая обороняется от российской агрессии.

В посольствах якобы курсируют неформальные списки лиц, которые при президентстве Трампа занимали важные должности и могли бы быть полезными собеседниками. Среди таких называют бывшего директора разведки Джона Рэтклифа, госсекретаря Майка Помпео, советника по нацбезопасности Роберта О'Брайана, основного советника бывшего президента США Майка Пенса по нацбезопасности Кита Келлога.

Один из экс-чиновников администрации Трампа говорит, что провел около 30 встреч с европейскими дипломатами, посвященными возможным его действиям в случае возвращения на должность.

Не очень понятно, насколько значительные связи с Трампом и его кампанией имеют все те лица, у которых европейцы пытаются что-то расспрашивать, однако, по словам источников CNN, во многих случаях эти попытки охватывают широкий круг источников, от предыдущих членов администрации до связанных с республиканцами аналитических центров.

По словам двух собеседников, встречи, которые удается организовать, "не всегда приятны и иногда становились эмоциональными".

Наилучшие возможности для контактов – у послов "ключевых" стран и тех, которые давно работают в должности, тогда как меньшие страны и новые послы сталкиваются с большими трудностями.

CNN отмечает, что это отличается от ситуации перед выборами 2016 года, когда большинство государств ставили на победу Хиллари Клинтон.

Как сообщалось, с Трампом встречался во время своей недавней поездки в США министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

Также у Трампа отрицают контакты с Зеленским относительно приглашения в Украину.