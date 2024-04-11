Politico: Франция нарастила поставки СПГ из РФ больше любой страны ЕС

За первые три месяца этого года поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) во Францию выросли больше, чем в любую другую страну ЕС по сравнению с прошлым годом.

Об этом свидетельствуют данные, проанализированные аналитическим центром "Центр исследований энергетики и чистого воздуха" (CREA) для Politico, передает "Европейская правда".

Всего с начала года Париж заплатил Кремлю более 600 млн евро за поставки газа, что привело к призывам к Франции ограничить объемы закупок, которые растут.

"Не может быть так, что Франция, с одной стороны, говорит, что мы должны быть жесткими с Россией, а с другой стороны, платит ей большие деньги", – сказал дипломат из одной из стран ЕС, пожелавший остаться анонимным.

Рост газовой торговли Парижа с Россией происходит в то время, когда президент Эмманюэль Макрон пытается занять более жесткую позицию в поддержку Киева через два года после того, как РФ полномасштабное вторжение в Украину.

В прошлом месяце французский лидер отказался исключить отправку войск в Украину и призвал союзников не быть "трусами", защищая Киев, что ознаменовало резкий поворот от его предыдущих призывов не "унижать" российского президента Владимира Путина.

Франция настаивает на том, что ее закупки газа необходимы для обеспечения поставок газа домохозяйствам по всей Европе, и что она связана долгосрочным соглашением с Россией, которое юридически сложно разорвать. Но критики говорят, что Париж мог бы сделать больше для сокращения закупок, утверждая, что его бездействие частично обусловлено сопротивлением со стороны французской национальной энергетической компании TotalEnergies.

В любом случае, импорт разоблачает слабые усилия ЕС, направленные на снижение доходов России от ископаемого топлива, которые составляют почти половину бюджета Кремля, поскольку Москва находит все более креативные способы обойти действующие санкции.

Франция – далеко не единственный виновник. По меньшей мере девять стран ЕС продолжают покупать российский СПГ, свидетельствуют данные о поставках. Но Париж возглавил Евросоюз как по абсолютным объемам импорта в 2024 году – всего 1,5 миллиона тонн – так и по увеличению закупок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В марте Испания обратилась к Евросоюзу с просьбой занять более жесткую позицию в отношении импорта российского сжиженного природного газа, обеспечив странам возможность блокировать его без перенаправления поставок к соседям.

Перед этим страны ЕС достигли политического согласия относительно того, чтобы и дальше скоординированным образом сокращать потребление газа и обеспечить достаточные запасы на новую зиму.

Напомним, в правительстве Украины исключили возможность продления с Россией соглашения о транзите газа, срок действия которого истекает в 2024 году, и рассчитывают после этого предложить украинскую ГТС европейским партнерам.