Белый дом: Байден не верит, что атака Ирана на Израиль перерастет в масштабную войну

В Белом доме заявляют, что президент США Джо Байден "не верит", что ночная атака Ирана на Израиль перерастет в более масштабную войну на Ближнем Востоке.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью NBC News сказал координатор по стратегической коммуникации Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Президент не верит, что это должно двигаться в этом направлении", – сказал Кирби.

Он также отказался "вдаваться в гипотезы" относительно того, поддержат ли США потенциальный ответ Израиля Ирану.

"Израиль не принял никаких решений, о которых мне известно, относительно того, каким будет следующий шаг", – добавил Кирби.

По данными СМИ, Байден во время разговора с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху заявил, что не поддержит удар по Ирану в ответ на его массированную атаку с дронами и ракетами.

В свою очередь в Белом доме отметили успешные действия Израиля по отражению массированной атаки Ирана.