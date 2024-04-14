Мишель сообщил об итогах встречи лидеров G7, где обсуждали атаку Ирана на Израиль
Президент Европейского совета Шарль Мишель по итогам встречи лидеров стран G7 заявил, что ее участники осудили воздушную атаку Ирана на Израиль.
Об этом Мишель написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".
По словам председателя Евросовета, лидеры G7 также призвали стороны к сдержанности.
"Вместе с лидерами стран "Большой семерки" мы единогласно осудили беспрецедентное нападение Ирана на Израиль. Все стороны должны проявлять сдержанность", – отметил он.
Мишель добавил, что страны G7 продолжат прилагать усилия для деэскалации.
"Ситуация на Ближнем Востоке, включая Ливан, будет обсуждаться на Европейском Совете на следующей неделе", – проинформировал он.
Напомним, в ночь на 14 апреля Иран массированно атаковал Израиль с помощью дронов и ракет.
В Армии обороны Израиля сообщили, что Иран и проиранские силы в регионе во время атаки 13-14 апреля выпустили по Израилю более 300 воздушных целей, из которых около 170 составляли ударные беспилотники, более 30 – крылатые ракеты и 120 – баллистические, почти все их сбили.
По данными СМИ, президент США Байден во время разговора с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху заявил, что не поддержит удар по Ирану в ответ на его массированную атаку с дронами и ракетами.
В свою очередь в Белом доме отметили успешные действия Израиля по отражению массированной атаки Ирана.