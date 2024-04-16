СМИ: В США рассказали, каким может быть ответ Израиля на атаку Ирана

Американские чиновники рассказали, как Израиль может ответить на массированную воздушную атаку Ирана, которая произошла в минувшие выходные.

Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники, информирует "Европейская правда".

По данным официальных лиц США, возможный ответ Израиля будет ограниченным по масштабу и, скорее всего, будет предусматривать удары по иранским военным силам и его прокси за пределами Исламской республики.

Оценка США основывается на разговорах между американскими и израильскими чиновниками, которые состоялись до атаки.

На прошлой неделе, когда Израиль готовился к возможной иранской атаке, израильские чиновники проинформировали американских коллег о возможных вариантах реагирования, рассказали источники телеканала.

Американские чиновники подчеркнули, что они не были проинформированы об окончательном решении Израиля относительно возможной реакции на действия Ирана, и что варианты могли измениться.

Они также сказали, что пока непонятно, когда именно может произойти ответ, но добавили, что это может случиться в любое время.

Иран в минувшие выходные совершил масштабную атаку на Израиль в ответ на израильский удар 1 апреля, который разрушил дипломатическое представительство Ирана в Дамаске и привел к гибели иранских генералов.

После отражения иранской атаки на Израиль, в том числе благодаря силам США, Франции и Великобритании, на Западе начали звучать призывы к Израилю не разжигать конфликт еще больше.

В частности, в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден сосредоточен на том, чтобы не допустить перерастания недавней атаки Ирана на Израиль в более широкий региональный конфликт на Ближнем Востоке.

Кроме того, в США заявили, что не будут участвовать в потенциальных мерах возмездия.

По данным СМИ, западные лидеры призывают Израиль воздержаться от ответа, чтобы не допустить дальнейшей эскалации.