Умеров рассказал главе Пентагона о ситуации на поле боя и напомнил о потребностях Украины

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Об этом сообщил представитель американского оборонного ведомства Патрик Райдер, сообщает "Европейская правда".

В ходе разговора Умеров рассказал Остину о последних российских ударах по украинским городам и объектам критической инфраструктуры.

Украинский министр отметил наиболее насущные потребности Украины и предоставил последнюю информацию о динамике боевых действий.

"Оба министра подтвердили настоятельную необходимость принятия Дополнительного закона о национальной безопасности и пообещали поддерживать тесный контакт", – отметил Райдер.

Накануне спикер палаты Майк Джонсон обнародовал свой план одобрения иностранной поддержки, предусматривающий отдельные голосования за помощь Украине, Израилю, Тайваню и приоритеты национальной безопасности.

Однако некоторые республиканцы из жесткого крыла партии требуют, чтобы предложение содержало меры для охраны границы США с Мексикой.

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что рассмотрит предложение спикера Палаты представителей Майка Джонсона относительно помощи Украине и другим американским союзникам отдельными законопроектами.