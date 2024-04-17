Парламент Швеции проголосовал за упрощение легальной смены пола

Шведский парламент принял в среду закон, снижающий возраст, необходимый для легальной смены пола, с 18 до 16 лет.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Закон поддержали 234 депутата, против проголосовали 94. В то же время 21 законодатель отсутствовал.

Согласно закону, для изменения пола молодым людям до 18 лет, как и раньше, потребуется одобрение опекуна, врача и Национального совета по вопросам здравоохранения и социального обеспечения.

Впрочем, диагноз гендерной дисфории, который медики определяют как психологический дистресс, который испытывают те, чье гендерное самовыражение не соответствует их гендерной идентичности, больше не потребуется.

Правоцентристская коалиция консервативного премьера Швеции Ульфа Кристерссона раскололась в этом вопросе: "Умеренные" и либералы в основном поддержали закон, а немногочисленные христианские демократы выступили против него.

Популистские ультраправые "Шведские демократы", которые поддерживают правительство, но не входят в его состав, также выступили против.

Среди прочих, Дания, Норвегия, Финляндия и Испания уже имеют подобное законодательство.

В Великобритании парламент Шотландии в 2022 году принял законопроект, который позволяет людям в возрасте от 16 лет менять пол в документах, удостоверяющих личность, путем самодекларации. Впрочем, его ветировало британское правительство, а в декабре 2023 года высший гражданский суд Шотландии поддержал это решение.

Ранее СМИ сообщали, что премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон рискует потерять поддержку собственной парламентской группы и правящей коалиции из-за противоречивого законопроекта о гендерной идентичности.

Перед этим в парламенте Греции одобрили законопроект, который позволяет однополые браки в стране.

Опрос общественного мнения ранее показал, что почти 55% греков поддерживают эту инициативу.