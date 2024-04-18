Кулеба: Не только Нидерланды готовы купить для нас Patriot у других стран

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что несколько союзников Украины готовы приобрести для нее системы Patriot в других государствах, чтобы таким образом ускорить усиление украинской ПВО.

Об этом он заявил в эфире телемарафона после встречи глав МИД стран "Группы семи" в Италии, передает "Европейская правда".

Комментируя прогресс в отношении получения Украиной систем ПВО, министр решил открыть "небольшую дипломатическую тайну".

"Нидерланды – не единственное государство, которое готово прямо сейчас купить батарею Patriot у любой страны мира по цене, которую эта страна назовет. То, что Нидерланды публично сделали этот сигнал, – это чрезвычайно важный сигнал", – считает он.

Глава МИД также вспомнил недавнее заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что члены Альянса могут отдавать приоритет помощи Украине перед выполнением показателя в 2% ВВП на оборону.

"Такой интенсивности наших партнеров по предоставлению Украине ПВО не было никогда с начала полномасштабного вторжения. Сейчас происходит чрезвычайно большая дипломатическая активность", – подытожил Кулеба.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Украина идентифицировала 100 систем противовоздушной обороны в странах-союзниках и просит передать хотя бы семь из них для защиты украинских городов.

Накануне, напомним, министры иностранных дел и обороны Германии в письме к десяткам стран анонсировали глобальную инициативу по поиску дополнительных средств противовоздушной обороны для Украины.