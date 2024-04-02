Поляки возобновили блокирование движения грузовиков на ПП "Угринов-Долгобычув"

На пункте пропуска "Угринов – Долгобычев" на границе с Польшей поляки возобновили блокировку движения для грузовых транспортных средств, следующих из Украины и в нее.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в своем Telegram-канале.

Украинские пограничники получили сообщение о возобновлении блокады от своих польских коллег.

"Сегодня около 09:00 на территории Польши перед пунктом пропуска "Угринов – Долгобычув" возобновилось блокирование движения для грузовиков. В связи с этим осложнение движения возможно как на выезд из Польши, так и на въезд", – говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе просят водителей и перевозчиков учесть эту информацию при международных перевозках.

28 марта стало известно, что польские протестующие приостановили блокаду на пункте пропуска на границе с Польшей "Угринов – Долгобычув" на период пасхальных праздников, ориентировочно до 2 апреля.

По состоянию на 24 марта польские протестующие блокировали движение на трех КПП – "Угринов", "Ягодин" и "Рава-Русская", при этом на двух последних украинские грузовики вообще не пропускали из Украины в Польшу.

В правительстве Украины признали, что не знают, как разблокировать границу с Польшей, потому что диалога фактически нет, и с польской стороны нет готовности к уступкам.