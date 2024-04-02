Германия выделит 576 млн евро на чешскую инициативу по закупке снарядов для Украины

Германия предоставит 576 млн евро на чешскую инициативу по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины, что позволит покрыть стоимость 180 тысяч снарядов.

Как пишет "Европейская правда", об этом агентству Reuters сказали в Минобороны Германии.

В прошлом месяце министр обороны Германии Борис Писториус объявил о предоставлении Украине пакета помощи на сумму 478 млн евро, не учитывая поддержку чешской инициативы по боеприпасам.

Тогда же он объявил, что вклад Германии позволит покрыть стоимость 180 тысяч снарядов.

"Таким образом, общая стоимость обеих мер поддержки составляет более одного миллиарда евро", – сказал представитель Минобороны Германии.

Все больше стран присоединяются к чешской инициативе по поставкам сотен тысяч боеприпасов для Украины из-за пределов Европы. На долю Германии придется 40% этой инициативы, сообщили в немецком министерстве, не предоставив других подробностей.

Ранее СМИ сообщали, что участники инициативы Чехии по закупке артиллерийских снарядов для Украины за пределами Европы подписали соглашение, в рамках которого Киев получит миллион боеприпасов – больше, чем планировалось.

Всего к чешской инициативе присоединились 15 стран, утверждается в материале, в частности, Германия, Франция, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Португалия, Бельгия, Польша и Канада. Не все из них публично объявили, какую именно сумму внесли для закупки снарядов.

Чехия заявляла, что число боеприпасов для Украины в рамках ее инициативы может потенциально вырасти до 1,5 млн.