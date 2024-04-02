ЕС об ударах России по ГЭС: Это ответ Путина тем, кто до сих пор верит в мир с ним

В ЕС заявили, что увеличение жестокости российских ударов по Украине, в частности удары по плотинам и электростанциям, является ответом хозяина Кремля Владимира Путина тем, кто до сих пор верит в возможность мира с ним.

Как сообщает "Европейская правда", об этом представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил на брифинге в Брюсселе во вторник.

По его словам, ЕС пристально следит за продолжением и усилением российской агрессии против Украины в последние дни, когда Россия продолжила терроризировать украинский народ, осуществляя масштабные атаки с использованием сотен ракет и дронов против мирных городов и все больше – против критической энергетической инфраструктуры.

"Это то, что мы решительно осуждаем. Мы призываем Россию прекратить эти действия, так же как мы призываем Россию прекратить свою агрессию вообще. Это жестокая война против мирных людей Украины", – заявил Стано.

"Это показывает природу этой агрессии. Это также ответ Путина всем, кто до сих пор думает, что мир с ним возможен. Это модель того, как он отвечает на любые усилия по миру, на любые дискуссии о мире на различных международных площадках – просто наращивая жестокость, с которой он терроризирует мирное население", – подчеркнул спикер.

Он подчеркнул, что преднамеренные атаки против гражданских целей – это военные преступления, и ЕС будет продолжать поддержку Украины.

"Это лишь укрепляет нашу решимость продолжать поддержку Украины", – заявил Стано.

Напомним, в Белом доме на фоне российских атак на украинскую энергосистему в очередной раз призвали Палату представителей Конгресса США одобрить помощь Украине, которая бы обеспечила поставки новых средств ПВО Киеву.

Президент Владимир Зеленский в очередной раз призвал Конгресс США как можно быстрее одобрить дополнительное финансирование на помощь Украине, объяснив, что от этого зависят ее возможности на поле боя.