Разведка Британии проанализировала сбитие стратегического бомбардировщика РФ Ту-22М3

Разведка Великобритании изучила сообщение о сбитии стратегического российского бомбардировщика Ту-22М3 19 апреля 2024 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в новом обзоре британского Минобороны.

Как отмечает ведомство, почти наверняка, что сообщения об использовании ракеты С-200 являются правдивыми, и что это была еще одна успешная атака Украины по российским военно-воздушным силам.

"Эта система, вероятно, была использована для сбития российского (самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления) A-50 23 февраля 2024 года", – говорится в обзоре.

Разведка отметила, что это первый случай, когда стратегический бомбардировщик сбила украинская система противовоздушной обороны.

"Очень вероятно, что на сегодня Россия потеряла не менее 100 боевых самолетов", – указывает ведомство.

Напомним, 19 апреля 2024 года в Ставропольском крае РФ упал бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 - такие самолеты Россия использует для нанесения ударов по Украине. По оперативным данным РФ, летчики катапультировались, один из экипажа погиб, двое в больнице, четвертого ищут.

Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что зенитные ракетные подразделения ВС ВСУ во взаимодействии с Главным управлением разведки впервые уничтожили российский носитель крылатых ракет Х-22 - Ту-22М3.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины рассказал, что перед сбитием российского бомбардировщика Ту-22М3 украинские военные сидели неделю в "засаде".

На днях разведка Великобритании сообщила, что РФ в целом вывела свои корабли и подводные лодки Черноморского флота из Севастополя дальше на восток в Новороссийск.