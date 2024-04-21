В правительстве заявили, что: Германия может отдать Украине оборудование по закрытым ТЭС

Германия предложила Украине посмотреть на немецкие закрытые энергетические объекты, на которых есть оборудование, которое может потребоваться Украине.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.

Мы сейчас с нашими литовскими друзьями работаем очень плотно. Наши группы специалистов в Литве смотрят, какое оборудование на старых тепловых станциях можно использовать для восстановления и ремонта в Украине. Это не только Литва. Недавно был Роберт Габек, вицеканцлер Германии, и предложил посмотреть на немецкие закрытые объекты, которые тоже можно использовать", – рассказал министр.

По его словам, если сегодня говорить, что украинскому государству нужно заказать какое-то оборудование и изготовить его на производстве, нужно понимать, что Украина на эту зиму его не получит.

"Поэтому я как раз с коллегами и партнерами акцентирую на том, что нам нужно максимально получить то, что есть в наличии. Оно может быть новое, использовано, но даже если оно нуждается в определенных ремонтах – мы их сделаем, чтобы оно отработало зимой и соответственно нарастить (мощности – ред.)", – заявил Галущенко.

Министр отметил, что помощь от партнеров Украины поступает постоянно.

"То есть первое – это оборудование, второе – это энергетический фонд поддержки Украины. Уже есть инициативы разных государств, в частности, Дании, относительно дополнительного внесения средств в этот фонд. Есть инициативы и от других государств, и они скоро будут озвучены. Там существенные средства, которые пойдут в этот фонд поддержки энергетики Украины, которые мы сразу сможем использовать", – проинформировал глава Минэнерго.

В начале апреля стало известно, что Литва передаст Украине оборудование для тепловых электростанций.

А Евросоюз направил экстренную помощь Украине в виде 167 генераторов после российских атак на ее энергетическую инфраструктуру.