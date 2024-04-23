Посол показала, как республиканцы в Палате представителей поддерживали Украину с 2022 года

Посол Украины в США Оксана Маркарова утверждает, что во время последнего голосования в Палате представителей за помощь Украине поддержка со стороны Республиканской партии была одной из самых высоких с 2022 года.

Об этом она написала в Facebook, пишет "Европейская правда".

В своей заметке дипломат привела данные финальных голосований за пять законопроектов в Палате представителей, которые предусматривали выделение Украине помощи.

Числа, по ее словам, четко показывают, что поддержка среди Республиканской партии "за пятый пакет больше, чем за три из четырех предыдущих голосований".

Так, 20 апреля против помощи Украине проголосовали 112 республиканцев в нижней палате Конгресса. Меньше (57) голосовали только в мае 2022 года за дополнительную помощь Киеву на более чем 40 миллиардов долларов.

ФОТО: ОКСАНА МАРКАРОВА / FACEBOOK

"Кроме того, среди голосов "против" за финальный законопроект есть голоса "против" по причине процедуры и других, а показательным голосования "против поддержки Украины" является голосование за поправку конгрессменки Грин по уменьшению до нуля всех статей поддержки – и там цифра еще меньше – 70 "за", – отметила Маркарова.

Она заверила, что посольство Украины и украинская община в США "активно продолжает работать над увеличением поддержки через как прямую работу с Конгрессом, так и через региональную, религиозную, образовательную, культурную, экспертную дипломатии и активные публичные коммуникации".

Напомним, 20 апреля Палата представителей США проголосовала за законопроект об иностранной помощи для Украины. Подробности документа читайте в этом материале.

Голосование в Сенате запланировано на 23 апреля.

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