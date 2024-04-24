СМИ: Франция предлагает ЕС новые санкции для борьбы с российской дезинформацией

Франция просит ЕС ввести новый режим санкций для борьбы с российской дезинформацией и операциями по влиянию на выборы по всему миру.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает агентство Bloomberg, которое ознакомилось с проектом соответствующего документа.

Предложение, которое поддерживают Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды и Польша, позволит ЕС усилить санкции против физических и юридических лиц, причастных к спонсируемой Россией дестабилизирующей деятельности во всем мире.

В документе сказано, что "дестабилизирующая деятельность, осуществляемая связанными с Россией субъектами, также усилилась везде в Европе, поскольку российский режим принял меры, чтобы подорвать демократию, стабильность и верховенство права с помощью различных гибридных инструментов".

Накануне выборов в Европарламент в июне ЕС сделал своим приоритетом борьбу с растущей волной российской дезинформации. Страны "Группы семи" также готовят совместные действия, чтобы бороться с манипулированием информацией и вмешательством, уделяя особое внимание выборам, которые состоятся в этом году.

Официальные лица ЕС особенно обеспокоены июньскими голосованиями на всем континенте, поскольку они видят рост объема контента, который распространяет дезинформацию на платформах социальных сетей.

Предложение под руководством Франции позволит ЕС нацелиться на преемников российской группы Вагнера, которая стояла за предыдущими операциями по дезинформации, а также на всех, кто работает с ними или оказывает материально-техническую и финансовую поддержку.

Новый режим санкций будет нацелен на лиц, ответственных за угрозу стабильности, безопасности или суверенитету государств-членов ЕС или третьих стран путем подрыва выборов, верховенства права, содействия актам насилия или посредством использования информации и вмешательства.

Подобно другим режимам санкций ЕС, наказания будут включать запрет на поездки и замораживание активов.

Франция и Германия недавно разоблачили сети влияния, направленные на эти две страны. В феврале французский орган противодействия иностранному влиянию VIGINUM обнаружил спланированную дезинформационную кампанию во Франции, Германии и Польше, связанную со второй годовщиной полномасштабного вторжения России в Украину и выборами в ЕС.

В этом месяце Бельгия открыла уголовное расследование в отношении возможного вмешательства России в выборы после того, как чешское правительство заявило, что разоблачило российскую сеть, которая пыталась повлиять на политику, включая выплаты европейским политикам.

В Великобритании официальные лица активизировали работу, чтобы предотвратить угрозу дезинформации относительно предстоящих выборов, в частности относительно дипфейков и использования искусственного интеллекта.