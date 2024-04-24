Ультраправый политик выпустил в Европарламенте голубя, пожелав "мира" Украине и России

Депутат Европарламента от ультраправой партии "Словацкие патриоты" Мирослав Радачовский во время заседания 24 апреля выпустил белого голубя, заявив, что таким образом желает мира "всему миру, россиянам и украинцам".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Во время заседания Европарламента в Страсбурге Радачовский прямо посреди выступления достал из сумки белого голубя, которого выпустил в зал заседаний.

"Я хотел бы выпустить этого голубя на волю как символ мира, как символ того, что Европа нуждается в мире. Пусть этот голубь объединит всех нас", – прокомментировал он.

Действия Радачовского остро раскритиковали его коллеги. Французский депутат от "Зеленых" Каролина Руз указала, что словацкий евродепутат нарушил правила Европарламента.

"Он использовал животное, спрятанное в его поясной сумке, как обычный предмет, только для того, чтобы сделать сегодня заявление о мире. Что вы собираетесь сделать, чтобы вернуть это животное, сэр? Где благосостояние животных в жесте этого оратора? Я считаю это абсолютно неприемлемым", – сказала Руз.

Вице-президент Европарламента Ян-Кристоф Этьен позже сказал, что об инциденте сообщит председателю органа, и выразил надежду, что с голубем "все будет хорошо".

Отметим, что Радачовский известен пророссийской позицией: в 2019 году он участвовал в "круглом столе", организованном кумом Путина Виктором Медведчуком, а также фигурировал в видео закрытого портала Voice of Europe, который считают российским инструментом влияния на выборы в ЕС.

Что же касается голубей, то недавно в городке Блуа на севере Франции начался скандал после организации мэрией отстрела голубей и скворцов на кладбище.