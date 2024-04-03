Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок скептически высказалась о предложенном генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом плане по созданию многолетнего фонда в поддержку Украины в размере 100 миллиардов евро.

Ее заявление приводит AFP, сообщает "Европейская правда".

Бербок считает, что в вопросе помощи Украине не должно быть дублирования обязательств в НАТО и ЕС.

"Поэтому я не думаю, что есть смысл снова обсуждать здесь отдельные цифры и "жонглировать в воздухе" такими цифрами", – сказала она.

В то же время Бербок выразила поддержку предложения Столтенберга передать под эгиду НАТО Контактную группу по вопросам обороны Украины – формат "Рамштайн".

Она сказала, что это "правильно и важно" превратить это в "действительно структурированные, надежные, долгосрочные структуры".

Ранее генсек Альянса заявил, что союзники должны обеспечить поддержку Украины в долгосрочной перспективе на фоне обсуждений по предложению фонда на 100 млрд евро.

Как стало известно "ЕвроПравде", дискуссии по созданию нового многолетнего фонда поддержки Украины в рамках Североатлантического альянса, как ожидается, продлятся до саммита НАТО, который должен пройти в июле.