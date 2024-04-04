Конгрессвумен Спартц не поддерживает сенатский пакет с помощью для Украины

Уроженка Украины, конгрессвумен Виктория Спартц заявила, что не будет голосовать в Палате представителей за уже одобренный в Сенате пакет помощи Киеву в размере 60 миллиардов долларов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Wall Street Journal.

Республиканка из Индианы заявила, что не поддерживает недавно принятый Сенатом пакет, который включает 60 млрд долларов на помощь Украине, а также средства для Израиля и Тайваня.

Оппозиция Спартц к двухпартийному законопроекту является ярким примером разногласий среди республиканцев в Конгрессе по поводу дальнейшей помощи Киеву.

В ряде интервью Спартц заявила, что хочет от президента Байдена более четкой стратегии в отношении участия США в войне и более пристального контроля за тем, как расходуется помощь. Она также хочет, чтобы любая помощь, которая направляется Украине, предлагалась в виде кредита, и чтобы администрация уделяла больше внимания внутренним вопросам.

"Я понимаю важность этой битвы и последствия, если Россия победит, но я также не слишком наивна. Если у нас не будет надлежащего надзора, мы не достигнем наших целей", – сказала она.

По ее словам, избиратели в пригороде Индианаполиса, где проживает Спартц, выступают против помощи Украине по тем же причинам, что и в общенациональном масштабе, отражая давление на действующих республиканцев.

Спартц была одной из первых, кто начал активно выступать в поддержку Украины. Сегодня же Спартц говорит, что она в значительной степени отошла от того, чтобы сосредотачиваться на Украине.

В то же время Спартц сказала, что может поддержать пакет, который будет включать деньги на вооружение, дополнительный надзор и более жесткие правила безопасности на границах США.

Чиновники Белого дома несколько раз проводили брифинги для Спартц, в частности, в декабре, где она и ее коллеги-республиканцы имели возможность спросить высших руководителей администрации о том, что их беспокоит. Они заявили, что поддержка Байденом помощи Украине имеет двухпартийное одобрение и что американские чиновники продолжают следить за надзором за предоставлением помощи.

Демократы заявили, что изначально надеялись, что Спартц сможет играть более активную роль в попытках укрепить поддержку республиканцев в вопросе помощи Украине.

"Было ощущение, что она будет одной из республиканцев, которые действительно готовы пойти на все, чтобы помочь Украине. К сожалению, мы не видели, чтобы она использовала свои личные знания о стране и ее политике для эффективного сплочения республиканцев", – сказала конгрессвумен от демократов Сара Джейкобс, которая посетила Украину вместе со Спартц за несколько недель до вторжения России.

Влияние Спартц также ограничено отсутствием близких союзников в Конгрессе и ее непредсказуемым поведением. Один коллега-республиканец сказал, что ее аргументы во время конференций Республиканской партии бывает настолько сложно понять, что люди часто выходят, когда она начинает говорить.

В феврале 2023 года Спартц объявила, что планирует уйти из Конгресса, заявив, что хочет проводить больше времени со своими двумя дочерьми. Но через год она изменила свое решение.

Напомним, в июле 2022 года Спартц обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой дать объяснения относительно процедур надзора за помощью Украине, связанных с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Позже в резонансном интервью "Европейской правде" конгрессвумен отметила якобы препятствия в установлении надзора за американской военной помощью Украине.

После этого США, ЕС и НАТО заявили, что не имеют претензий к использованию Украиной западного оружия, а Верховная Рада поддержала создание комиссии по надзору за поставкой западного оружия в Украину.