СМИ: У Байдена ведут непубличные переговоры со спикером Джонсоном для помощи Украине

Помощники президента США Джо Байдена пытаются непублично убедить спикера Палаты представителей Майка Джонсона вынести на голосование пакет помощи Украине на сумму 60 миллиардов долларов.

Как пишет "Европейская правда", об этом Politico на условиях анонимности сообщили чиновники администрации президента США.

По словам источников, Белый дом поддерживал контакты с офисом Джонсона по помощи Украине в течение двухнедельных каникул в Конгрессе, где Байден и его команда воздержались от агрессивной атаки на спикера, чтобы тот имел пространство для маневра из-за давления на него радикальных республиканцев.

В материале говорится, что несмотря на все свое разочарование медленными темпами работы в Палате представителей, представители администрации президента надеются, что их подход может помочь тому, чтобы Конгресс начал работать над пакетом помощи позже в этом месяце.

Politico отмечает, что пока непонятно, как будет выглядеть этот окончательный пакет, но основное внимание Белого дома продолжает сосредотачиваться на том, чтобы убедить Джонсона в неотложности предоставления помощи Украине.

Представители Белого дома утверждают, что внесение поправок в законопроект в поддержку Киева, который принял Сенат, лишь отсрочит предоставление помощи, учитывая время, необходимое для разработки проекта и его прохождения в Палате представителей, а затем возвращение измененного законопроекта в Сенат.

Но они также не исключают мысли, пишет издание, что Джонсону, возможно, придется найти какое-то прикрытие, чтобы внести одобренный Сенатом пакет помощи на рассмотрение Палаты представителей – то ли видимость политической победы, то ли просто уверенность в том, что, если он будет полагаться на голоса демократов при принятии закона, это не будет стоить ему работы.

Ранее СМИ сообщили, что голосование в Палате представителей США по помощи Украине вряд ли состоится как минимум до середины апреля, а возможно, и позже, поскольку спикер Майк Джонсон все еще ищет пути смягчения оппозиции со стороны радикальных республиканцев.

Напомним, Джонсон анонсировал, что пакет помощи Украине будет включать "некоторые важные нововведения", среди которых – возможное выделение помощи в кредит.

Перед этим председатель Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Майк Тернер в воскресенье выразил уверенность, что помощь Украине будет иметь "подавляющую поддержку" после возвращения Конгресса к работе, подчеркнув обещание Джонсона сделать финансирование Украины приоритетом после каникул.

Как известно, одобрение Конгрессом США более 60 млрд долларов помощи для Украины пока блокируют республиканцы в Палате представителей. Белый дом неоднократно предостерегал, что это существенно вредит военным усилиям Киева на поле боя.