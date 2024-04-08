Британия отправит военный корабль для доставки гумпомощи в Газу

Великобритания направит корабль Королевского военно-морского флота для усиления гуманитарной поддержки Газы, где Израиль проводит военную операцию против террористической группировки ХАМАС.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении британского правительства.

Корабль, а также 9,7 млн фунтов (12 млн долларов), которые планируют выделить, должен поддержать международные усилия по созданию морского коридора с Кипра в Газу, который, как ожидается, начнет функционировать в начале мая.

Выделенные средства пойдут на доставку помощи, логистическую экспертизу, а также оборудование, такое как вилочные погрузчики и складские помещения, говорится в заявлении.

Лондон объявил об этой помощи через несколько дней после израильского удара по конвою с гуманитарной помощью в Газе, в результате которого погибли семь человек, в том числе трое граждан Великобритании.

После этих трагических событий министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон призвал Израиль соблюдать международное гуманитарное право.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее предупредил Израиль, что гуманитарная помощь для гражданского населения Газы должна предоставляться стабильно и бесперебойно.

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху предупредил его, что дальнейшая политика Штатов в отношении сектора Газа будет зависеть от того, что Израиль будет делать для предотвращения жертв среди гражданских.