В Швеции и Норвегии оправдываются из-за аренды домиков россиян на время военных учений

В Швеции и Норвегии признали, что во время недавних совместных учений НАТО арендовали для своих военнослужащих домики, принадлежащие связанным с Кремлем российским политикам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации шведского информагентства TT.

Учения НАТО Nordic Response с участием 20 тысяч военнослужащих из 13 стран продолжались у туристического района Трумс на севере Норвегии. Там еще в 2009 году были построены домики для отдыха, главной целью которых было привлечение российских туристов.

Владельцами этих домиков, по данным шведских СМИ, являются мэр Мурманска Игорь Морар, дочь многолетнего депутата Мурманской областной думы Виктора Сайгина и руководитель российского атомного ледокольного флота "Атомфлот" Александр Тимофеев.

Эти домики, которые в норвежском языке имеют неофициальное название "русские коттеджи", расположены в военно-чувствительной зоне вблизи военного аэропорта Бардуфосс и штаб-квартиры норвежской армии.

Шведский телеканал TV4 и норвежский портал Nordlys накануне подтвердили, что шведские и норвежские военные действительно арендовали в этих "русских коттеджах" кровати в марте. Это же подтвердила пресс-секретарь Вооруженных сил Швеции София Калмеборг в комментарии ТТ.

Калмеборг подчеркнула, что ведомство не знало о принадлежности домиков и соответствующей процедуры проверки права собственности оно не имеет.

"По нашим оценкам, не было никакого риска попадания информации в чужие руки или к чужим ушам", – заверила пресс-секретарь шведских Вооруженных сил.

Норвежский премьер-министр Йонас Гар Стьоре, комментируя распространенную в СМИ информацию, отметил, что "мы должны очень внимательно следить за этим вопросом – кто владеет недвижимостью в Норвегии? где и может ли она представлять угрозу безопасности?"

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