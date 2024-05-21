Зеленский договорился с президентом Азербайджана о "будущих совместных мероприятиях"

Президент Владимир Зеленский 21 мая провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в X (Twitter).

Во время разговора Зеленский и Алиев, как отмечается, "обсудили вопросы региональной безопасности и двустороннего сотрудничества".

"У нас есть перспективные проекты в энергетике, торговле и других сферах. Поручили командам активизировать работу по их реализации и скоординировали будущие совместные мероприятия", – добавил глава государства без подробностей.

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Азербайджанская сторона о звонке Зеленского и Алиева пока не сообщала.

Напомним, в феврале президенты Украины и Азербайджана провели встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности, причем общались на английском, а не на русском языке.

Баку с начала полномасштабного вторжения предоставил Украине гуманитарную поддержку, но отказывался отправлять оружие. Азербайджанские чиновники поддерживают территориальную целостность Украины, но не отказываются от контактов с российскими визави.

Еще в апреле 2022 года Зеленский говорил, что относится с пониманием к позиции Азербайджана относительно войны в Украине.