Сикорский о польских военных в Украине: Не исключаем ни одного варианта

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал возможность отправки польских военных в Украину, не исключив такого развития событий.

Соответствующее заявление польский министр сделал в интервью изданиям Gazeta Wyborcza, La Repubblica i El Pais, сообщает "Европейская правда".

По его словам, в вопросе отправки войск в Украину нельзя исключать ни одного варианта.

"Мы не должны исключать ни одного варианта. Пусть Путин догадается, что мы будем делать", – отметил Сикорский.

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Отвечая на вопрос о сообщениях агентства Reuters о том, что кремлевский правитель Владимир Путин якобы готов вести переговоры о прекращении огня в Украине, Сикорский ответил, что у него к нему "ограниченное доверие".

"Если он хочет прекратить боевые действия, пусть закончит войну, выведя свои войска из Украины. Он может сделать это одним телефонным звонком. Я даже могу представить, что он должен был бы сказать в трубку: "Генерал Герасимов, с завтрашнего дня, пожалуйста, прекратите специальную военную операцию". Трагедия в том, что Украина не может заставить его это сделать", – добавил он.

Напомним, в середине мая американское The New York Times сообщало, что некоторые страны-члены НАТО непублично обсуждают возможность отправки военных инструкторов или подрядчиков на территорию Украины для обучения украинских военных и помощи с ремонтом техники.

Также накануне издание Bild сообщило, что некоторые страны НАТО готовы расширить поддержку Киева и действовать непосредственно на территории Украины в сфере учений и поставок вооружений; также в НАТО обсуждают закрытие неба над западной частью Украины.