США наложили санкции на граждан Китая из-за киберпреступлений на миллиарды долларов

Министерство финансов США 28 мая объявило о санкциях против трех граждан Китая и трех связанных с ними компаний, связанных с ботнетом 911 S, который использовался для кибератак против американцев.

Об этом говорится в сообщении ведомства, которое цитирует "Европейская правда".

Американский Минфин утверждает, что ботнет 911 S5 позволял злоумышленниками получать удаленный доступ к компьютерам жертв и осуществлять с них киберпреступления. Всего, по оценкам США, пострадали около 19 миллионов IP-адресов.

В результате хакеры рассылали десятки тысяч мошеннических заявок о получении соцвыплат, "что привело к потере правительством США миллиардов долларов", говорится в сообщении. Также они стояли за рассылкой угроз о "минировании" в июле 2022 года.

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Под санкции США попали граждане Китая Юньхэ Ван, Цзинпин Лю и Янни Чжэн, а также три таиландские компании Юньхэ, через которые он покупал недвижимость на незаконным образом полученные деньги.

Это не первый случай, когда Вашингтон заявляет о злонамеренных действиях Китая в киберпространстве.

В феврале Соединенные Штаты заявили о срыве масштабной китайской операции по кибершпионажу, направленной на объекты критической инфраструктуры, которая могла быть использована против США в будущем геополитическом кризисе.

Позже директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что связанные с китайским правительством хакеры проникли в объекты критической инфраструктуры США и ждут "удобного момента, чтобы нанести сокрушительный удар".