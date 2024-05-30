В Чехии поддерживают удары ВСУ по России и уверены, что Запад перейдет эту "красную линию"

В МИД Чехии уверены, что вскоре западные партнеры Украины преодолеют "красную линию" в вопросе ударов по России.

Такое мнение в интервью "Европейской правде" высказал спецпредставитель МИД Чехии по вопросам "Восточного партнерства" Давид Стулик.

Дипломат пояснил, что военные объекты или скопления военной силы на территории России являются легитимными целями для Вооруженных сил Украины.

Реклама:

"Потому что эти российские войска там находятся для того, чтобы оттуда продолжать противоправную агрессию на территории Украины. А значит, удары по ним являются самозащитой, которую Украине позволяет международное право", – отметил Стулик, который также является деск-офицером, ответственным в чешском МИД за Украину.

Он добавил, что не бить по военным целям в России – "это как воевать с одной рукой, завязанной за спиной".

Стулик выразил убеждение, что страны Запада, которые сейчас запрещают Киеву атаковать российскую территорию западным оружием, вскоре перейдут и эту "красную линию".

Он вспомнил, что многие были напуганы, когда Украина начинала наносить удары по Крыму, но несмотря на угрозы россиян о "ядерном пепле", ничего не произошло.

"Потом, также несмотря на опасения, начали поставлять танки. Затем – объявили о поставках истребителей F-16. А сейчас ряд стран ЕС и НАТО, а также генсекретарь Альянса, говорят о необходимости переосмыслить и другие ограничения.

Поэтому я думаю, что постепенно мы пересечем и "красную линию" относительно ударов по военным целям в России, которой до сих пор придерживаются некоторые страны НАТО – подчеркну, что не все", – сказал Стулик.

Вместе с тем он выразил сожаление, что эти изменения происходят медленно, поскольку ядерный шантаж России до сих пор работает, а в отдельных странах есть опасения большой войны в Европе, и "Россия на это давит".

Смотрите полное интервью с Давидом Стуликом на Youtube-канале "ЕвроПравды".

Добавим, что премьер-министр Чехии Петр Фиала поддержал позицию Йенса Столтенберга о том, что союзникам нужно снять запрет для Украины использовать западное оружие для ударов по территории России.