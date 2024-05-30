Швеция готова заблокировать импорт российского СПГ, если Венгрия помешает решению ЕС

Швеция рассматривает возможность одностороннего блокирования импорта российского сжиженного природного газа (СПГ), если Венгрия помешает или сможет смягчить предложенные ЕС санкции против России.

Об этом заявила министр энергетики Швеции Эбба Буш в кулуарах встречи министров в Брюсселе, ее цитирует агентство Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Страны-члены ЕС обсуждают санкции против ключевых российских СПГ-проектов, а также запрет на использование портов Евросоюза для реэкспорта поставок в третьи страны. Венгрия выступила против этого предложения, а санкции требуют единодушия 27 стран-членов ЕС.

"Если пакет санкций не будет соответствовать цели, мы готовы действовать самостоятельно", – заявила Эбба Буш.

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Буш не уточнила, как именно правительство будет нацеливаться на импорт энергоносителей из России. Правила требуют от стран учитывать энергетическую безопасность Евросоюза.

Хотя импорт российского газа в Швецию небольшой, любые меры будут свидетельствовать о растущем нетерпении государств-членов к постоянным препятствиям со стороны Венгрии в вопросе помощи Украине и санкций.

"Цель всей этой войны со стороны России – "разделяй и властвуй". Но Швеция не будет ждать, если мы не добьемся успеха с 14-м пакетом санкций", – добавила Буш.

Она отметила, что одним из способов склонить Венгрию на сторону будущих энергетических санкций было бы поощрение ЕС к новым инвестициям в ядерный сектор региона.

Министр раскритиковала Европейский инвестиционный банк за то, что он не делает больше для предоставления льготного финансирования сектора.

Ранее еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон выразила убеждение, что тщательная подготовительная работа Еврокомиссии над новым пакетом санкций против РФ и недавно принятое министрами энергетики ЕС газовое соглашение должны обеспечить беспрепятственное одобрение ограничений по экспорту сжиженного газа из России.

СМИ ранее сообщили, что Еврокомиссия направила в страны ЕС проект предложения 14-го пакета санкций против России, который содержит, среди прочего, ограничения на импорт СПГ из России, хотя полное эмбарго не планируется.