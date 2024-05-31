Зеленский пока не знает, будут ли ограничения на удары с F-16 по России

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина пока не располагает информацией о том, будут ли ее партнеры накладывать какие-либо ограничения на использование истребителей F-16 для ударов по российской территории.

Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции в Стокгольме в пятницу после саммита Украина-Северная Европа, сообщает "Европейская правда".

Президент отметил, что на сегодня он не знает деталей, каким образом украинские военные смогут использовать переданные западными партнерами истребители F-16.

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"Хорошая новость в том, что мы будем их иметь, и некоторые из них мы будем иметь в этом году. Достаточно ли их? Нет. Будет ли слишком много? Нет. Их будет не так много, чтобы иметь паритет в небе с россиянами", – отметил Зеленский.

"Я не знаю, будут ли ограничения по использованию этих самолетов в российском небе. Посмотрим. Я думаю, что использование любого западного вооружения на территории России – это вопрос времени", – добавил глава государства.

Министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен накануне сообщил, что Украина сможет использовать датские истребители F-16 для ударов по военным целям в России.

А премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо на днях заявил, что Украина сможет использовать переданные его страной истребители F-16 на своей территории.

Напомним, британская газета Evening Standard в материале от 10 мая утверждала со ссылкой на "высокопоставленный военный источник", что Украина получит первые истребители F-16 "в течение считанных недель".