В Словакии говорят, что все больше мужчин из Украины незаконно пересекают границу

Пограничная полиция Словакии утверждает, что с начала года количество мужчин из Украины, которые незаконно пересекают границу, возросло, что совпадает с дискуссиями о принятии нового закона об усилении мобилизации.

Об этом пресс-секретарь словацкой пограничной полиции Агнеса Коперницкая сообщила в комментарии AFP, передает "Европейская правда".

По словам Коперницкой, за первые четыре месяца 2024 года пограничники Словакии задержали и освободили 338 украинских мужчин – по сравнению с 166 за аналогичный период 2023 года.

"В первую неделю мая мы задержали 45 мужчин на зеленой границе. За аналогичный период прошлого года их число составляло четыре человека", – добавила пресс-секретарь.

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Представительница пограничной полиции Словакии отмечает, что украинских мужчин, которые незаконно пересекают границу, задерживают, выдают им разрешение на пребывание в стране и отпускают.

"С начала войны ни одного случая реадмиссии иммигрантов из Словакии в Украину не было", – сказала Коперницкая, отметив, что в марте в страну попал сотрудник украинского пограничного патруля – безоружный и в гражданской одежде.

Новый закон, вступающий в силу в Украине в этом месяце, усложнит уклонение от мобилизации. В связи с его принятием в апреле консульские учреждения Украины также приостановили предоставление консульских услуг мужчинам мобилизационного возраста.

Ранее председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр высказался, что считает дополнительную мобилизацию в Украине необходимой.