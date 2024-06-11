Укр Рус Eng

Нидерланды выделяют 60 млн евро на закупку дронов для Украины

Новости — Вторник, 11 июня 2024, 22:00 — Олег Павлюк

Глава Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен во время недавнего визита в Киев объявила о выделении 60 миллионов евро для "развития потенциала наступательных беспилотников для Украины".

Об этом, как пишет "Европейская правда", объявило нидерландское Минобороны.

Из выделенных Нидерландами 60 миллионов треть – 20 миллионов евро – пойдут на закупку FPV-беспилотников через "коалицию дронов", созданную в начале года в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Умеров обсудил с нидерландским коллегой военную помощь, в частности F-16

Реклама:

Еще 17,5 миллиона евро предназначены для закупки морских беспилотников, в том числе и на их производство внутри Украины.

Остальные средства пойдут на двусторонние поставки дронов различных типов и будут выделены на закупку у нидерландской промышленности.

Напомним, Великобритания вместе с Латвией возглавляет международную "коалицию дронов", образованную в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины.

На прошлой неделе они объявили конкурс на поставку Украине беспилотных летательных аппаратов FPV на сумму 352 тысячи евро.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Нидерланды Оружие ВСУ
Реклама: