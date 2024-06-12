Белый дом: Байден и Зеленский встретятся в Италии в четверг

Встреча президентов Украины и США на полях саммита G7 в Италии состоится в четверг.

Об этом сообщил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет "Европейская правда".

Кирби отметил, что на встрече G7 в конце этой недели США продолжат четко и ясно заявлять, что они на стороне Украины.

"Мы сделаем смелые шаги, чтобы показать господину Путину, что время не на его стороне", – сказал Кирби.

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В этом контексте он отметил, что в четверг президенты Байден и Зеленский на встрече обсудят "нашу решительную поддержку Украины сейчас и в будущем".

После встречи оба лидера дадут пресс-конференцию.

Кроме того, по словам Кирби, на саммите G7 объявят о новых шагах, направленных на передачу в пользу Украины средств от обездвиженных российских суверенных активов.

Президенты Байден и Зеленский встречались на прошлой неделе во Франции. На переговорах Байден объявил о новом пакете помощи Украине в размере 225 млн долларов.

СМИ сообщали, что президенты Украины и США в Италии могут подписать двустороннее соглашение о безопасности.

Кроме того, президент США Джо Байден, по данным СМИ, одобрил передачу еще одной ракетной системы Patriot Украине.