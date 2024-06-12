В Словакии после покушения на Фицо хотят запретить протесты возле домов политиков

Правительство Словакии на заседании 12 июня одобрило пакет мер, направленных на усиление безопасности политиков и чиновников после покушения на премьер-министра Роберта Фицо.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Предложения словацкого правительства в частности предусматривают, что власть будет иметь право запрещать митинги протеста перед домами политиков и в радиусе 50 метров от официальных резиденций правительства и президента Словакии.

Кроме того, словацкое МВД определит и подготовит резиденции для премьер-министра, президента и спикера парламента, где они смогут находиться длительное время, а лидерам всех парламентских партий, генеральному прокурору и председателю Конституционного суда будут предоставлять охрану.

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Также предлагается, чтобы премьер-министры и спикеры парламента Словакии, которые отработали не менее двух сроков, получали регулярные выплаты после окончания своих полномочий – сейчас они предусмотрены только для бывших президентов.

Эти меры еще должны быть одобрены парламентом Словакии, где большинство имеет трехпартийное коалиционное правительство.

Напомним, покушение на Роберта Фицо совершили 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Нападавшим оказался 71-летний Юрай Цинтула, который утверждал, что хотел "навредить здоровью" Фицо, с политикой которого не согласен.

С конца мая Фицо находится на домашнем лечении.

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