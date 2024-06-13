В Италии судно, которое должно было принять полицию для саммита G7, арестовали из-за плохих условий

Корабль, на котором должны были разместиться более 2 тысяч полицейских, чтобы обеспечивать безопасность во время саммита лидеров стран G7 на этой неделе, арестовали в среду после жалоб на плохие условия пребывания на борту.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные полиции.

Полицейские должны были разместиться на корабле Mykonos Magic, переименованном в Goddess of the Night. Он пришвартован в городе Бриндизи, примерно в 60 километрах от Борго Эгнация – роскошного курорта на юге Апулии, который будет принимать встречу G7 13-15 июня.

Ранее на этой неделе профсоюзы пожаловались на плохие санитарные условия на борту. Они заявили, что многими каютами невозможно пользоваться, там протекает вода, туалеты непригодны, а кондиционеры – сломанные кондиционеры.

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ФОТО С САЙТА IL MESSAGGERO

Такие плохие условия заставили людей на борту переехать в отели и на другое судно.

Первоначальное расследование показало "значительные санитарно-гигиенические проблемы и серьезные недостатки размещения", что может считаться преступлением мошенничества в сфере государственных заказов, говорится в заявлении полиции.

Судно было арестовано по приказу прокуратуры Бриндизи с целью проведения дальнейшего расследования.

В предварительном заявлении полиция также сообщила, что рассматривает возможность судебного преследования владельца судна.

Итальянские СМИ сообщили, что правительство заплатило около 6 миллионов евро за аренду судна на время проведения саммита G7.

Напомним, накануне саммита G7, который стартует в Италии 13 июня, лидеры стран достигли договоренности о выделении 50 миллиардов долларов кредита для Украины путем использования замороженных российских активов.

На саммите G7 в Италии премьер-министр Британии Риши Сунак объявит о предоставлении Украине двусторонней помощи в размере до 242 миллионов фунтов стерлингов (почти $300 млн).