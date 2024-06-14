Зеленский: Украина готовит двусторонние соглашения по безопасности еще с 10 странами

Украина ведет переговоры о двусторонних соглашениях по безопасности еще с 10 странами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении президента Владимира Зеленского, опубликованном Офисом президента.

Зеленский отметил, что очень доволен соглашениями с Соединенными Штатами и Японией, которые подписали на полях саммита "Группы семи" в Италии в четверг, и напомнил, что теперь Украина имеет двусторонние соглашения по безопасности со всеми членами "семерки" в продолжение декларации G7 на полях вильнюсского саммита НАТО.

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"В целом уже 17 соглашений подписаны, еще 10 мы готовим к подписанию", – заявил Владимир Зеленский.

Перед этим он рассказал, что соглашение с США содержит положения о поставках Patriot и F-16.

Также у Зеленского заявили, что подписанное с США соглашение вынесут в Конгресс и оно будет юридически обязывающим.