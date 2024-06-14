Генштаб Эстонии: Россия имеет успехи возле Часового Яра и Очеретино

Боевые действия в Украине продолжаются по всей линии фронта, причем российские силы усиливают наступательное давление, чтобы достичь поставленных тактических целей.

Такой оценкой на брифинге 14 июня поделился заместитель руководителя штаба оперативного управления Сил обороны Эстонии по вопросам операций Янно Мярк, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Как отметил Мярк, Россия ежедневно проводит 80-90 обстрелов Украины, а в последние дни снова усилила наступательное давление, "чтобы удержать инициативу и достичь тактических целей, поставленных на ближайшее время".

Больше всего боевых столкновений происходит в Донецкой области, в частности в районе города Часов Яр и поселка Очеретино.

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"Вооруженным силам Российской Федерации удалось расширить подконтрольную им территорию за счет небольших тактических продвижений. В районе Очеретино за неделю противнику удалось продвинуться почти на два километра и войти в населенный пункт Новоалександровка", – отметил Мярк.

Он также сообщил, что вооруженным силам России удалось расширить присутствие в населенных пунктах вокруг Часового Яра, но, несмотря на мощное наступательное давление, оборона Украины остается эффективной.

Что касается Харьковской области, то там, по словам представителя Сил обороны Эстонии, Украина пытается вернуть инициативу в районе Волчанска, тогда как российские силы понесли "большие потери и были вынуждены перегруппироваться", а также бросают резервы.

На южном участке фронта, в Запорожской области, отметил Мярк, линия фронта не изменилась. Украинцы также удерживают плацдармы на левом берегу Днепра.

Напомним, накануне в НАТО заявили о высоком уровне потерь российских оккупационных войск во время наступления в Харьковской области в мае.

На прошлой неделе советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что импульс операции российских войск на Харьковщине застопорился.