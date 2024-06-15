Боррель об ультиматуме Путина: Агрессор не может диктовать условия перемирия

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель отверг так называемый "мирный план" россиянина Владимира Путина, напомнив, что на самом деле он не имеет никакой заинтересованности в мире.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Боррель написал в X (Twitter).

Топ-дипломат ЕС отметил, что агрессия России против Украины "не демонстрирует реального интереса к миру".

"Неприемлемые требования Путина имеют целью легитимизировать вторжение и подорвать мирные усилия, тогда как Россия перевооружается и готовится к длительной войне. Агрессор не может диктовать условия прекращения огня", – добавил он.

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Боррель напомнил, что условия мира изложены в Уставе ООН и резолюции Генеральной ассамблеи "о всеобъемлющем, справедливом и прочном мире в Украине", которую поддержала 141 страна.

В пятницу глава Кремля Владимир Путин нафантазировал новые "условия для начала мирных переговоров": украинские войска должны выйти со всей территории четырех украинских областей, а Киев должен заявить об отсутствии планов вступить в НАТО.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что своим так называемым ультиматумом для начала "мирных переговоров" Путин имеет целью сорвать Глобальный саммит мира в Швейцарии.

Президент Владимир Зеленский сравнил предложение Путина с действиями нацистской Германии.