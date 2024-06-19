К финальному коммюнике Саммита мира присоединилось новое государство

К финальному коммюнике инаугурационного Саммита мира, прошедшего на выходных в Швейцарии, присоединились Антигуа и Барбуда.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, пишет "Европейская правда".

Жовква отметил, что страна не участвовала в Саммите мира, но отныне вовлечена в процесс достижения справедливого мира вместе с другими участниками.

"Малые островные государства также испытывают влияние российской агрессии, в частности в сфере продовольственной и экологической безопасности. Их участие в имплементации нашей формулы не менее важно, чем вклад Европы или Америки", – отметил Жовква.

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Принятое на саммите коммюнике открыто для подписания новыми государствами и организациями.

В то же время на днях свои подписи под итоговой декларацией Глобального саммита мира отозвали Ирак и Иордания, а также Руанда.

В материале "Европейской правды" мы объяснили значение и нюансы норм коммюнике для Украины.

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