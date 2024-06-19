ЕС готовится вернуть пошлины на украинские яйца и, возможно, сахар

Европейская комиссия готовится в течение следующих двух недель возобновить пошлины на украинские яйца и, возможно, сахар после того, как Украина исчерпала квоты на их поставки в Европейский Союз.

Об этом, как передает "Европейская правда", узнал телеканал Euronews.

Представитель Еврокомиссии подтвердил Euronews, что импорт яиц из Украины в ЕС достиг квоты, и это означает, что ЕС введет таможенные ограничения в течение следующих двух недель.

От источников телеканала удалось узнать, что импорт украинского сахара также находится под прицелом исполнительной власти ЕС после того, как ещё в мае Киев исчерпал квоту на его экспорт. Это означает, что пошлины могут задеть и этот товар.

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"Мы не можем спекулировать на темпах будущего импорта", – сказал другой представитель Еврокомиссии в интервью Euronews, добавив, что ведомство продолжает следить за ситуацией с импортом из Украины.

В то же время ассоциация ЕС, которая представляет европейских потребителей сахара из пищевой промышленности (CIUS), обеспокоена ограничением объемов импорта этого товара. Она указывает на то, что в ближайшие годы объемы сахара будут недостаточными, чтобы удовлетворить спрос на рынке ЕС.

Официально ЕС объявил, что с 19 июня вернул тарифные квоты на импорт украинского овса из-за превышения импортируемого лимита для этой культуры.

Таким образом ЕС применил аварийный тормоз, который автоматически срабатывает, если объемы импорта достигают среднегодового объема импорта, зафиксированного в период с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2023 года.

Последними постановлениями ЕС было введено экстренное торможение для украинских яиц, мяса птицы, сахара, овса, кукурузы, круп и меда.

Детали в статье: Торговля свободная, но не до конца: что изменится для украинского агроэкспорта в ЕС.