Госдеп США отреагировал на заявления Путина о возможном вооружении Северной Кореи

Вашингтон назвал "невероятно тревожным" заявление главы Кремля Владимира Путина, который сказал, что не исключает отправки Россией оружия Северной Корее.

Об этом заявил представитель Госдепа США Мэтью Миллер, пишет "Европейская правда".

Во время поездки во Вьетнам после государственного визита в Пхеньян, где Россия и Северная Корея подписали договор о взаимной обороне, Путин предостерег Южную Корею от вооружения Украины.

Он также сказал, что перспективы предоставления Россией оружия Северной Корее являются следствием вооружения Западом Киева.

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Соединенные Штаты выразили глубокую обеспокоенность из-за угрозы Путина отправить оружие Пхеньяну, предупредив, что такие действия могут дестабилизировать Корейский полуостров.

"Это вызывает невероятное беспокойство", – сказал журналистам представитель Госдепа Мэтью Миллер.

"Конечно, это дестабилизирует Корейский полуостров и потенциально приведет к тому, что, в зависимости от типа оружия, которое они предоставляют, это может нарушить резолюции Совета Безопасности ООН, которые поддержала сама Россия", – добавил он.

Миллер заверил, что США будут продолжать работать с союзниками в регионе – Южной Кореей, Японией и другими – чтобы ответить на угрозу со стороны Северной Кореи.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что договор между Россией и КНДР демонстрирует все большую согласованность между авторитарными государствами и подчеркивает важность того, чтобы демократии выступали единым фронтом.

В администрации президента США заявили, что встреча Путина с Ким Чен Ыном свидетельствует о стремлении Москвы собрать коалицию с Северной Кореей, Ираном, Сирией и, в определенной степени, Китаем.

Соглашение, подписанное Путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в среду, обязывает каждую сторону оказать немедленную военную помощь другой в случае вооруженной агрессии против одной из них.

